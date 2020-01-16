“مدن” تحصد جائزة إقليمية في نظم المعلومات الجغرافية

الرياض- واس

حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية للابتكار والتميز العلمي للعام 2019 “Excellence in GIS Implementation Award (EGI)2019″، التي تقام منذ العام 2007 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وتحظى الجائزة المعروفة اختصاراً باسم “EGI” بدعم من حكومة دبي، وهي من أهم الجوائز الإقليمية التي تمنحها شركة جيستك “GISTEC” المتخصصة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية، كممثل لشركة إزري العالمية “ESRI” الرائدة في هذا المجال، وذلك تقديراً للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتميزة في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بطرق فريدة ومبتكرة على المستوى الإقليمي.

وتعمل “مدن” باستمرار على توظيف أفضل التطبيقات والأنظمة التقنية ومنها “البوابة الجغرافية” وفق أعلى المعايير الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية التي تُرضي شركائها، مما يساعد على الارتقاء بتنافسية البيئة الاستثمارية بالمدن الصناعية.

يذكر، أن “مدن” تُوجت خلال شهر نوفمبر 2019م بجائزتين للتميز المؤسسي خلال فعاليات مؤتمر Government Excellence Week الذي استضافته مدينة دبي، وذلك في مجال خدمة العملاء عن “مشروع الفرع الإلكتروني”،وتسلّمت كذلك جائزة التميز المؤسسي للابتكار في استخدام التقنية” عن مشروع منصّة “مدن” التفاعلية الرقمية. وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.