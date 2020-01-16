طول التغريدات وإمكانية تعديلها .. تويتر يجيب على التساؤلات!

تويتر ومستخدميه هو ما دار عليه البيان الأخير للشركة عبر مديرها التنفيذى بشان ما يخص طول التغريدات وقابلية تحريرها.

وفي تقرير لسبوتنيك فإن الموقع تأسس فى 2006، ومنذ ذلك الحين تحدث الرواد عن تمكينهم من تحرير التغريدات بعد نشرها.

وذلك على غرار مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن الشركة كانت في كل مرة تتحدث عن إمكانية التفكير في الأمر.

ولكنها حسمت ذلك أخيرا.

مؤسس تويتر يرد

تحدث المؤسس المشارك لشركة “تويتر”، ورئيسها التنفيذي، جاك دورسي، في جلسة أسئلة وأجوبة، عقدها عبر قناة “Wired” على يوتيوب.

وأكد أن الشركة لن تمنح المستخدمين إمكانية تحرير التغريدات بعد نشرها.

وأجاب رئيس “تويتر” خلال الجلسة، عن العديد من الأسئلة، بما في ذلك إمكانية إضافة زر للتحرير في عام 2020، الذي رفضه أيضا.

وعن سبب رفض إضافة زر للتحرير إلى التغريدات، أوضح دورسي ذلك بالقول: “إن تويتر بصفته منصة للرسائل النصية، وكما هو معلوم، فإن الرسائل النصية التي تُرسل لا يُتراجع عنها”.

وأضاف “تعديل التغريدات سيؤثر على إعادة التغريد، فلو أن مستخدمًا نشر تغريدة، ثم قرر بعد أن أعاد المستخدمون الآخرون نشرها تعديلها، فإن هؤلاء المستخدمين سيكونون قد أعادوا نشر تغريدة مختلفة عن التي أعادوا نشرها أول الأمر”.

وعند سؤاله عن تقييد عدد حروف التغريدات، أشار دورسي إلى أن تويتر أُطلقت لتكون بديلًا عن الرسائل النصية.

وقد كان عدد الحروف المسموح بها في الرسائل 140 حرفًا.

وقد وجدت الشركة أن هذا التقييد أثمر إبداعًا واختصارًا في التغريدات.