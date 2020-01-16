رسميًا: أنيس البدري لاعبًا للاتحاد

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، عن ضم الدولي التونسي أنيس البدري بشكل رسمي قادمًا من نادي الترجي الرياضي.

ووقع البدري (29 عامًا) على عقود انضمامه إلى الاتحاد اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية بحضور المشرف العام على الكرة بالنادي أحمد كمكي.

يمتد تعاقد البدري مع النمور إلى موسمين ونصف، وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن اللاعب كلّف خزائن الاتحاد ما يربو على 700 ألف يورو.

يعتبر هذا هو التدعيم الثالث للنمور في السوق الشتوي بعد استقطاب كل من متوسط الميدان الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي برونو أوفينو.

سجّل البدري 6 مرات وقدّم تمريرتين حاسمتين خلال 6 جولات بالدوري التونسي هذا الموسم.

ووفد إلى كتيبة الترجي صيف 2016 قادمًا من موسكرون البلجيكي في صفقة انتقال حر.

وفاز معه بلقبين لدوري أبطال إفريقيا و3 ألقاب للدوري التونسي. إضافة إلى كئوس محلية أخرى.

ويبقى موسم 2017-2018 هو الأبرز في مسيرته بعدما أنهاه هدّافًا للدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا وحصده للبطولتين معًا.

تضمنت القائمة القصيرة لترشيحات أفضل لاعب إفريقي داخل القارة عام 2019 اسم البدري، رفقة الجزائري يوسف بلايلي والمصري طارق حامد.

وعلى المستوى المحلي فقد فاز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم تونسي في 2019 متفوقًا على وهبي الخزري.