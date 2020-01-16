البلاد : نرمين عباس

كشفت دراسة علمية ألمانية أن ركوب الدراجة والركض والسباحة يزيد من المادة الرمادية، الموجودة في الجسم

التي تحل مجموعة من المشكلات المعرفية مثل فقدان الذاكرة لدى الإنسان مع تقدم العمر

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد علماء ألمان أن ركوب الدراجات أوقف تراجع المادة الرمادية لدى مئات المتطوعين بمتوسط عمر 52 عاماً

لكنهم زعموا أن «أي نشاط بدني يؤدي إلى المساعدة على ضخ الدم بقوة إلى القلب» سيكون له نفس التأثير.

وأشار الباحثون

في دراستهم التي نشرت في المجلة الطبية Mayo Clinic Proceedings

إلى أن المادة الرمادية تتقلص مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى تراجع في حل المشكلات

يرجع ذلك إلى أن الشرايين تصبح أقل كفاءة في ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ

كما أوضح الباحثون أن المادة الرمادية وظيفتها المساعدة في التحكم في الإدراك الحسي مثل الرؤية والسمع والذاكرة والعواطف والكلام وصنع القرار والانضباط الذاتي