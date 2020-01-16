تغذية المخ بالمعلومات دون حفظ .. الحلم يتحول إلى حقيقة علمية!

نقل المعلومات إلى المخ بفلاشة.. هذا هو المعنى من وراء ما اكتشف العلماء مؤخرا وعلى غرار فيلم “Matrix”، الشهير.

تقرير لسكاي نيوز، القى الضوء على طريقة إدخال المعلومات مباشرة إلى عقل البطل دون الحاجة لقراءتها أو حفظها.

وبالفعل ووفقا للتقرير كشف باحثون عن طريقة مماثلة لتغذية الدماغ بالمعلومات مباشرة.

وأوضح الدكتور ماثيو فيليبس، بشركة “HRL Laboratories”، في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، تطوير جهاز محاكاة لذلك.

الجهاز يمكنه تغذية المعلومات مباشرة في دماغ الشخص، وتعليمه مهارات جديدة في فترة زمنية قصيرة من خلال تحفيز الدماغ، وفقا لصحيفة “تلجراف” البريطانية.

وذكر “ماثيو”، أن “الطريقة نفسها قديمة جدًا، إذ استخدم المصريون القدماء منذ 4000 عام الأسماك الكهربائية لتحفيز وتخفيف الألم لدى الأشخاص، وعندما يتعلم الفرد شيئا جديدا يتغير الدماغ في عملية تعرف باسم “اللدونة العصبية”.

وطبق الباحثون تجربة عملية على مجموعة من الأشخاص تم اختيارهم لتعلم قيادة الطيران داخل جهاز محاكاة الطيران.

ودراسة الإشارات الكهربائية المنبعثة من أدمغتهم وتغذيتها بالمعلومات الأساسية لقيادة الطائرات.

والتي تتطلب من المخ إجراء اتصالات عصبية لتعزيز الأداء والمعرفي لاتمام المهمة في نجاح.

والهدف من التجربة هو دراسة وظائف الدماغ ومعرفة مراكزها الدقيقة مثل الكلام والذاكرة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا تحفيز الدماغ عن طريق أغطية الرأس المحتوية على الأقطاب الكهربائية، حسنوا قدراتهم التجريبية وتعلموا المهمة بنسبة 33% عن التعلم التقليدي.

كما أن تحفيز الدماغ يساعد على تعلم لغات ومهارات جديدة.