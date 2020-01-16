المرأه

أسباب ظهور شعر الوجه عند النساء

نرمين عباسaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      16 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

الشعر الزائد بالوجه مشكلة تؤرق الكثير من النساء

وقد تعتقد البعض أن هناك مشكلة خطيرة تواجههن

نستعرض لكم أبرز أسباب ظهور الشعر الكثيف بالوجه

اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لأي سبب كان

تناول بعض الأدوية والعقاقير التي تؤثر على الهرمونات الذكورية في جسم الأنثى

استخدام شفرات حلاقة رجالية على بشرة الوجه ما يزيد من قوّة بصلة الشعر

أسباب وراثيّة جينيّة، حيث تعرف نساء العائلة الواحدة بغزارة الشعر لديهنّ دون وجود أمراض أو اضطرابات

أسباب جغرافية ومناخية وعرقية، ففتيات القارة الأوروبية يظهر لديهنّ الشعر على شكل وبر أشقر ناعم وخفيف

بينما يكون شعر الفتيات في المناطق الاستوائية سميكاً وداكناً وأكثر بروزًا في الوجه

اضطرابات هرمونية تتمثل في نقص هرمون الأنوثة أو ما يعرف بهرمون الإستروجين مقابل زيادة إفراز هرمون الذكورة أو ما يعرف بهرمون التستستيرون

لا سيما عند التقدم في العمر والوصول إلى سن العجز أو سن اليأس

السمنة التي تؤدي إلى لغط في العمل الهرموني ما يزيد الشعر في الوجه

أسباب نفسية تتعلق بالقلق والتوتر العصبي

نرمين عباس

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