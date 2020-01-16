نرمين عباس

الشعر الزائد بالوجه مشكلة تؤرق الكثير من النساء

وقد تعتقد البعض أن هناك مشكلة خطيرة تواجههن

نستعرض لكم أبرز أسباب ظهور الشعر الكثيف بالوجه

اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لأي سبب كان

تناول بعض الأدوية والعقاقير التي تؤثر على الهرمونات الذكورية في جسم الأنثى

استخدام شفرات حلاقة رجالية على بشرة الوجه ما يزيد من قوّة بصلة الشعر

أسباب وراثيّة جينيّة، حيث تعرف نساء العائلة الواحدة بغزارة الشعر لديهنّ دون وجود أمراض أو اضطرابات

أسباب جغرافية ومناخية وعرقية، ففتيات القارة الأوروبية يظهر لديهنّ الشعر على شكل وبر أشقر ناعم وخفيف

بينما يكون شعر الفتيات في المناطق الاستوائية سميكاً وداكناً وأكثر بروزًا في الوجه

اضطرابات هرمونية تتمثل في نقص هرمون الأنوثة أو ما يعرف بهرمون الإستروجين مقابل زيادة إفراز هرمون الذكورة أو ما يعرف بهرمون التستستيرون

لا سيما عند التقدم في العمر والوصول إلى سن العجز أو سن اليأس

السمنة التي تؤدي إلى لغط في العمل الهرموني ما يزيد الشعر في الوجه

أسباب نفسية تتعلق بالقلق والتوتر العصبي