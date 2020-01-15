488 مؤديا في العرض الفني لختام موسم الرياض

الدرب ـ البلاد

يسدل الستار يوم غد الخميس على فعاليات موسم الرياض الذي سيقام على إستاد الملك فهد الدولي وسيتم خلال الحفل تقديم عرض فني شارك في تأليفه 293 شخصًا، من 41 جنسية بما فيها السعودية، ويوجد به 488 مؤديًا، كما تم إنتاج الموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل خاص وحصري للعرض.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط أن “موسم الرياض” حقق نتائج وأرقام مبهرة على جميع الأصعدة بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي حظيت به الهيئة من القيادة الكريمة إلى جانب تعاون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص لحفل ختام موسم الرياض “ليلى أرض الخيال”، الذي عُقد أمس في قاعة المؤتمرات بإستاد الملك فهد الدولي، “إن الأرقام الكبيرة والنجاحات التي حققها موسم الرياض، كانت تستحق أن يكون لها ختام يليق بها، لذلك سيكون العرض الفني الضخم “ليلى أرض الخيال”، الختام الأمثل للموسم، ونسعد بوجود شركاء النجاح في الموسم معنا في هذا الحفل، إضافة إلى زوار موسم الرياض”.

وتواجدت في المؤتمر الصحفي بطلة العمل الفني “ليلى أرض الخيال” الطفلة نورة العبيد، التي تؤدي دور ليلى في الحفل حيث تحدثت المديرة الإبداعية إنجيلا آلو عن هذا العمل الفني قائلة : “ليلى رمزُ الأجيال السعودية الجديدة التي تعيش واقعًا مُتغيِّرا، فالمستقبل قاب قوسين أو أدنى من يَدَي ليلى، وكل ما تحتاجه للتعرف عليه هو أن تطلق العنان لخيالها”.