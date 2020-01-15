وزير الإسكان يُكرّم البنك الأهلي

البلاد : متابعات

كرم معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل البنك الأهلي كشريك في إنجازات عام من تحقيق رؤية وطن ضمن ملتقى وزارة الإسكان والذي أقيم تحت عنوان “رؤية تتحقق” كونه أحد أفضل الممولين العقاريين وضمن أفضل برامج التمويل العقاري بالمملكة.

ومن جانبه، ثمّن نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الأستاذ خالد آل غالب تكريم البنك مؤكداً على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مشيراً إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة فأنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها “رؤية المملكة 2030” اهتماماً خاصاً بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.

‪ومن جهته، أوضح ريس بن محفوظ رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي أن التمويل البنكي يأتي مسانداً لحركة نمو قطاع الإسكان، مما ينعكس على نمو محافظ البنوك التمويلية وفي مقدمتها البنك الأهلي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري بالقطاع المصرفي، مبيناً أن ذلك ‪ يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري.

‪من جانب آخر، أكد رئيس التمويل العقاري بالبنك الأهلي شادي بخاري الذي تسلم تكريم البنك من معالي وزير الإسكان على استمرار دعم البنك الأهلي للخطط الإستراتيجية لوزارة الإسكان بتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك من خلال برامج ومبادرات وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية، والسعي الدائم إلى تحسينها وتطويرها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك الأهلي شهدت نموا كبيراً خلال عام ٢٠١٩م من خلال تقديم تمويل عقاري يتناسب مع احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم على السداد في مختلف مناطق المملكة.

ويمتلك البنك الأهلي مقومات كبيرة من حيث القدرة على المشاركة في دعم برامج ومبادرات وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية ولقد طور البنك أنظمته ومنتجاته لدعم هذه البرامج، كما يُعد “البنك الأهلي” من أوائل المصارف التي أطلقت منتجات صندوق التنمية العقارية، بجانب طرح منتجات سكنية وتمويلية تسعى إلى تحفيز المعروض العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب‪.