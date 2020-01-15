كيف تكتشف بلوك الواتساب .. 3 علامات تكشف لك الكارهين!

هل تشك في بلوك شخص ما على واتساب، هناك علامات تكشف لك الأمر فالتطبيق نفسه لا يسمح بالاكتشاف.

وبحسب تقرير لسبوتنيك، لا يمكن للمستخدمين أن يعرفوا ما إذا كان هناك شخصا حظرهم أو قام بعمل “بلوك” لهم بشكل مباشر.

ولكن هناك بعض الأدلة التي قد تبين ما إذا كان شخص ما قام بعمل “بلوك” لك أم لا.

فإذا أردت أن تعرف يجب عليك البحث عنها، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

العلامات

– لن تتمكن من رؤية ما إذا كانت جهة الاتصال التي حظرتك نشطة أم لا، ولن تستطيع أيضًا أن ترى مؤشر “آخر مشاهدة” الخاص بهم.

وبالطبع، يمكن أن يكون لكل من هذه العلامات أسباب أخرى، لذا فهي ليست دليلًا مضمونًا.

– لن تتمكن أيضًا من رؤية أي تغييرات على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال، وهذا مفيد.

– يمكنك مقارنة “بروفايل” هذا الشخص في هاتفك بـ”بروفايل” نفس الشخص على هاتف آخر

لمعرفة ما إذا كان هناك اختلافا في صور الملف الشخصي.

ومع ذلك، لا تنجح هذه الطريقة إلا إذا قام شخص ما بتغيير صورته بالفعل.

– عندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، سيتم تمييز رسالتك على أنها “مرسلة”، ولكن لن يتم تمييزها على أنه تم “تسليمها”.

وأي مكالمات تجريها لن تمر، كما يعد التحقق من حالة رسالة أرسلها شخص آخر غيرك لجهة اتصال تشك فيها مقارنة برسالة أنت أرسلتها طريقة سهلة للتحقق.

كيفية حظر شخص ما على واتساب؟

هناك طريقتان بسيطتان لحظر شخص ما على ” واتساب”، الأولى هي فتح الدردشة مع جهة اتصال، ثم النقر فوق اسمه

ثم اختر حظر جهة الاتصال، وسيتم حظره حتى تقوم بتغيير الإعداد.

أو بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> حظر، ثم إضافة جهة اتصال إلى قائمة الحظر الخاصة بك.