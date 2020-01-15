ضبط فهود مهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ضبط عدد من الفهود المهربة بحوزة أحد المتسللين في منطقة جازان حاول تهريبها إلى المملكة في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها..

وقالت الهيئة عبر حسابها في “تويتر” اليوم (الأربعاء) أنها باشرت البلاغ واستلمت الضبطية من أحد مراكز الشرطة بالمنطقة لإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ونوهت هيئة الحياة الفطرية إلى أن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة واقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام.