برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف يشهد إقبالًا كبيرًا

أعلنت شركة نيوم اليوم، أن برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف” لمرحلة البكالريوس بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة “ايكول اوتيليري دو لوزان” (EHL) في سويسرا، التي تعد أعرق وأفضل جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية، لاقى إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه 8 يناير حتى قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة التسجيل التي ستنتهي السبت 18 يناير2020.