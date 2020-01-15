القتل حداً لقاتل زوجته وتعزيراً لمهرب مخدرات

جازان، سكاكا – البلاد

نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء)، حكم القتل حداً بأحد الجناة أقدم على قتل زوجته طعناً في منطقة جازان. وقالت الداخلية في بيان لها، إن المواطن سويد بن علي بن علي بكير عاتي أقدم على قتل زوجته المواطنة زهراء بنت حمد بن علي عاتي، وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وأضافت “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني أمس بسجن جازان العام”. كما نفذت “الداخلية” أمس، حكم القتل تعزيراً بحق مهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، مبينة أنه تم القبض على عبدالرزاق حمود محمود (سوري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمنطقة الجوف.