الرواية السعودية «ممرات الريح» في ملتقى بالقاهرة

القاهرة ـ البلاد

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي الليلة الماضية الأمسية الثقافية التي نظمها ملتقى السرد العربي بالتعاون مع صالون غادة صلاح الدين الثقافي، لمناقشة رواية “ممرات الريح” للروائية والكاتبة السعودية نبيلة محجوب.

ونوه السفير نقلي بالإنتاج الثري الذي تقدمه مختلف صنوف الثقافة السعودية للمكتبة العربية والقارئ العربي مستفيدة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للحركة الثقافية من تشجيع مستمر.

وأكد خلال كلمته بالندوة على جودة نتاج المثقفين السعوديين الذي يتميز بالطرح الرصين والمميز الممزوج بالتاريخ الراسخ والرؤية العصرية بما لا يخل بالثوابت التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مشيدًا في الوقت نفسه بتبوء المثقفة السعودية المكانة التي تستحقها من خلال حركة التأليف والنشر في المجالات العلمية والثقافية.

وأشاد المتحدثون في الأمسية بالحركة الأدبية في المملكة وما تقدمه من نتاج مميز يثري المكتبة العربية، إضافة إلى تزايد مشاركة المرأة السعودية في إثراء هذه الحركة في السنوات الأخيرة.

حضر الندوة الكاتب والروائي السعودي محمد سعيد طيب والشاعر ضياء خوجة وعدد من النقاد والمثقفين والروائيين والأدباء.