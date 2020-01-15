الأخضر الأولمبي يعبر سوريا لربع نهائي آسيا

جدة- محمود العوضي

واصل منتخبنا الأولمبي نتائجه وعروضه المميزة ، بقيادة الوطني سعد الشهري، ونجح لاعبو الأخضر السعودي في حجز مقعد لهم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 بتايلاند، عقب الفوز على المنتخب السوري (1-0)

في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة، أحرز فراس البريكان هدف الأخضر في الدقيقة 79، ليقود منتخبنا السعودي لصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليتأهل الأخضر، برفقة منتخب سوريا الوصيف بـ4 نقاط، إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وبهذا يلتقي منتخبنا الوطني مع المنتخب التايلاندي المستضيف، في مواجهة صعبة بربع نهائي كأس آسيا، حيث تقام المباراة في السادسة والربع مساء السبت المقبل، على ملعب تاماسات.

في المقابل، يلتقي منتخب سوريا مع نظيره الأسترالي، في التاسعة والربع مساء السبت المقبل على ملعب رامنجالا.

يذكر أن منتخبنا السعودي قد التقى نظيره التايلندي وديا قبل انطلاق البطولة وتغلب عليه (1-0)، بهدف عبد الله الحمدان.