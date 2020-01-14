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تعرف على أنواع فوبيا الشتاء

نرمين عباسaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      14 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون برهاب الشتاء أو ما يسمي بفوبيا الشتاء

ولفوبيا الشتاء عدة أنواع تسبب خوف مرضي شديد منه الشعور بالضيق وعدم الراحة

نستعرض تلك الأنواع في التقرير التالي :-

فوبيا البرد

يخشي المصاب برهاب أو فوبيا البرد من درجات الحرارة المنخفضة، أو ملامسة الأجسام الباردة

يحدث ذلك النوع من الفوبيا عادة بسبب الارتباط السلبي لديهم بإحساس البرودة

فوبيا الخوف من الثلج

يخشي المصابون بفوبيا الخوف من الثلج أو رهاب الثلج من البرد أو الطقس القاسي السيئ

يخافون كذلك من العواصف الثلجية، حتى أثناء تواجدهم بالمنزل

ويخشي العديد منهم القيادة والقيام بالأنشطة اليومية الطبيعية

وتتراوح فوبيا الخوف من الثلج من خوف خفيف إلي شديد

فوبيا الهواء

يخشي المصابون بفوبيا الهواء عندما تكون الرياح قوية وشديدة البرودة

ويختلف درجة الخوف لديهم، إعتقاداً منهم أن الرياح القوية قد تتسبب بوقوع حوادث مؤلمة

نرمين عباس

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