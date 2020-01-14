نرمين عباس

هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون برهاب الشتاء أو ما يسمي بفوبيا الشتاء

ولفوبيا الشتاء عدة أنواع تسبب خوف مرضي شديد منه الشعور بالضيق وعدم الراحة

نستعرض تلك الأنواع في التقرير التالي :-

فوبيا البرد

يخشي المصاب برهاب أو فوبيا البرد من درجات الحرارة المنخفضة، أو ملامسة الأجسام الباردة

يحدث ذلك النوع من الفوبيا عادة بسبب الارتباط السلبي لديهم بإحساس البرودة

فوبيا الخوف من الثلج

يخشي المصابون بفوبيا الخوف من الثلج أو رهاب الثلج من البرد أو الطقس القاسي السيئ

يخافون كذلك من العواصف الثلجية، حتى أثناء تواجدهم بالمنزل

ويخشي العديد منهم القيادة والقيام بالأنشطة اليومية الطبيعية

وتتراوح فوبيا الخوف من الثلج من خوف خفيف إلي شديد

فوبيا الهواء

يخشي المصابون بفوبيا الهواء عندما تكون الرياح قوية وشديدة البرودة

ويختلف درجة الخوف لديهم، إعتقاداً منهم أن الرياح القوية قد تتسبب بوقوع حوادث مؤلمة