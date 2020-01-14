بيتر هانسل يحسم المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2020

الرياض- البلاد

وصلت الإثارة قمتها في المرحلة التاسعة من فئة السيارات برالي داكار السعودية 2020، حيث حسمها السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق 15 ثانية فقط عن القطري ناصر العطية الذي حل ثانيًا، بينما تأخر الإسباني كارلوس ساينز متصدر الترتيب العام لينهي المرحلة الخاصة في المركز الخامس.

وبينما لم تؤثر نتيجة المرحلة على الترتيب العام الذي استمر ساينز في تصدره، إلا أن العطية تمكن من تقليص الفارق مع السائق الإسباني المخضرم إلى 24 ثانية فقط، لتشتعل المنافسة على الصدارة مع تبقى ثلاث مراحل فقط على نهاية السباق. وواصل بطل داكار 13 مرة بيترهانسل احتلال المركز الثالث متأخرًا عن صاحب المركز الأول بأقل من سبع دقائق.

وشهد سباق اليوم أداءً مميزًا للسائق السعودي ياسر سعيدان الذي جاء في المركز الثالث، بينما حل مواطنه يزيد الراجحي سادسًا. وانطلقت المرحلة التاسعة من وادي الدواسر وانتهت في حرض بمسافة كلية بلغت 886 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت بلغت 410 كيلو مترات.

وفي فئة الدراجات النارية فاز التشيلي بابلو كينتانيا بالمركز الأول في المرحلة التاسعة متفوقًا على الأسترالي توبي برايس الذي حل ثانيًا، والأرجنتيني كيفن بينافيديس صاحب المركز الثالث.

وحل الأمريكي ريكي برابيك متصدر الترتيب العام رابعًا في مرحلة اليوم، بينما احتل كينتانيا وبرايس المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الجدول العام.

أما في فئة الدراجات الرباعية فجاء التشيلي أغناسيو كاسالي أولًا ليستمر في تصدر الترتيب العام، وحل مواطنه جيوفاني إنريكو ثانيًا والبولندي أركاديوش لندنر ثالثًا. ولم يتغير ثلاثي الصدارة في الترتيب العام، حيث حافظ الفرنسي سيمون فيتسي على مركزه الثاني والبولندي رافال سونيك على المركز الثالث.

وكان مُنظمو رالي داكار قد قرروا إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة أمس لفئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية بعد وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفس خلال المرحلة الخاصة السابعة (الرياض – وادي الدواسر)، وأتى قرار الإلغاء من أجل إتاحة المجال للدراجين للتعبير عن الأسى والحزن لوفاة صديقهم.

وفاز فريق الروسي أندريه كارغينوف بالمرحلة التاسعة الخاصة من فئة الشاحنات، ليحافظ على موقعه في صدارة الترتيب العام، بينما حل فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش ثانيًا اليوم، فيما وصل فريق الروسي إدوارد نيكولييف للمنصة للمرة الأولى هذا العام بعد حلوله ثالثًا في مرحلة اليوم. وفي الترتيب العام جاء فريق الروسي أنطون شيبالوف ثانيًا وفيازوفيتش ثالثًا، وحافظ التشيكي أليس لوريس على مركزه الرابع بعد إنهائه مرحلة اليوم في ذات الموقع.

وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاثي الصدارة في المرحلة التاسعة من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، حيث حقق بلايد هيلدبراند فوزه الثاني في داكار السعودية 2020، بينما جاء ميتشل جوثري ثانيًا وكيسي كيري ثالثًا، ليستمر الأخير في صدارة الترتيب العام متقدمًا على التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو والروسي سيرغي كارياكن.

وتتواصل المغامرة غدًا في المرحلة العاشرة التي تبدأ من حرض وتنتهي في الشبيطة، وتمتد لمسافة كلية تبلغ 608 كيلو مترات منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 534 كيلو مترًا، حيث يدخل المتسابقون منطقة الربع الخالي قبل الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة “القدية”، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020.