الاهتمام بالأمور الفنية .. دراسة تكشف التأثيرات الصحية لزوار المعارض!

زيارة المعارض الفنية والاهتمام بالفنون هل تصورت يوما أن له تأثير على حالتك الصحية، هذا كان موضوع دراسة بريطانية حديثة.

وفي تقرير لسكاي نيوز، أثبت العلم وجود علاقة، قد تبدو غريبة بين الاهتمام بالفنون وطول العمر.

ويأتي ذلك بعد تحليل بيانات عدد كبير من الجوانب الصحية والاجتماعية في حياة عدد من كبار السن.

وأشارت الدراسة التي عرضت نتائجها “سكاي نيوز” إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف

ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون هذه الأشياء.

ووجد باحثون في لندن أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ويقبلون على متابعة الأنشطة الفنية

كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31 في المئة خلال متابعة استمرت 14 عاما، مقارنة بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.

وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الصحية والاجتماعية الأخرى المصاحبة لمن تتبعتهم الدراسة.

ونقلت “سكاي نيوز” عن “رويترز” أن ديزي فانكورت، أستاذ مساعد علم النفس وعلم الأوبئة في كلية لندن الجامعية تأكيدا آخر.

وقالت : “إن هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الإنسانية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر”.