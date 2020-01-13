552,556 عاملاً في قطاع السياحة 22.3 % منهم سعوديون

البلاد : واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، نتائج “مسح المنشآت السياحية لعام 2018م”، بهدف توفير بيانات شاملة عن الأنشطة السياحية، مثل: عدد المنشآت السياحية، وعدد المشتغلين فيها وإجمالي تعويضاتهم، وقيمة الإيرادات والمصروفات، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمجال السياحي.

وأظهرت نتائج المسح أن عدد المنشآت السياحية في المملكة بلغت 72,389 منشأة سياحية خلال عام 2018م، حيث زادت بنسبة 1.1% عن عددها في عام 2017م، وقد بلغ عدد المنشآت السياحية متناهية الصغر التي توظف (أقل من 6 مشتغلين) وعدد المنشآت السياحية الصغيرة التي توظف ما بين (6-49) مشتغلًا مجتمعة 71,448 منشأة،

وتشكِّل هاتان الفئتان ما نسبته 98.7% من إجمالي المنشآت السياحية، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت السياحية متوسطة الحجم التي توظف ما بين (50-249) مشتغلًا، والمنشآت السياحية كبيرة الحجم التي توظف (250) مشتغلًا فأكثر مجتمعةً 941 منشأة، تمثّل الجزء المتبقي من إجمالي المنشآت السياحية في المملكة خلال عام 2018م.

وبينت نتائج المسح أن عدد المشتغلين في المنشآت السياحية قد ارتفع عن العام السابق بنسبة 3.1%، حيث بلغ عددهم 552,556 مشتغلًا، وشكّل المشتغلون السعوديون ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد المشتغلين، في حين كشفت نتائج المسح أن عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة في المملكة بلغ 20,732 مشتغلة.

وأوضحت نتائج المسح أن التعويضات المدفوعة للمشتغلين التي تشمل (الرواتب والأجور والمزايا والبدلات) قد زادت بنسبة 4.1% عن عام 2017م، كما بلغت نسبة الزيادة في النفقات التشغيلية 4.3% عن العام السابق.

وبيّنت نتائج المسح أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية بالمملكة خلال عام 2018 زادت بنسبة 4.6% عن العام السابق، حيث بلغت إيرادات نشاط تقديم الطعام والشراب 43.441 مليون ريال، أي ما نسبته 34,99% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب 34.143 مليون ريال، تمثّل ما نسبته 27,5% من الإجمالي، كما بلغت إيرادات نشاط الإقامة للزوار 21.741 مليون ريالًا تعادل 17,5% من قيمة الإجمالي.