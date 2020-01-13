30 شاباً يتنافسون في تقديم الدسم

بريدة ـ البلاد

قدم أكثر من 30 شاباً بمهرجان ربيع بريدة 41 إبداعاتهم في صنع وإعداد المشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة عبر عربات “الفود ترك”، لزوار المهرجان المقامة فعالياته بمنتزه القصيم الوطني بالطرفية، مؤكدين أن فرصة المشاركة كانت ذات مردود إيجابي ومادي مجزٍ.

من جانبه بين رئيس اللجنة الإشرافية في المهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن إدارة المهرجان حرصت أن تكون المواقع المخصصة للأسر المنتجة والفود ترك في ذات المقر، وأن تكون العربات على استعداد وتجهيز متكامل، ليقدم الشباب كل ما لديهم من مهارات وصنوف وتعدد في الأطعمة والمشروبات، لافتاً النظر إلى أن تهيئة البنية التحتية، وتقديم كل الخدمات التي تحتاجها الأسر والشباب كان من أهم أهداف المهرجان، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة التنافس في تقديم المهارات والفنون في الإعداد والتجهيز.

من ناحية أخرى يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بمهرجان ربيع بريدة 41، حيث تضمنت المشاركة معرضاً توعوياً وتوجيهياً شمل لوحات توعوية وشاشات عرض ولقاءات توجيهية ومواد إعلامية بالإضافة إلى تقديم هدايا وإصدارات الرئاسة للزوار.