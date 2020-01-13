صحة و عافية

علامات أمراض الكلى .. كيف تكتشف المرض الخطير قبل تفاقمه؟

ahmed saeedaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      13 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الكلى وأمراضها يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم مع مشاكلها نتيجة سوء التغذية أو اتباع عادات خاطئة.

وهناك علامات ظاهرية مبكرة تنذر بالإصابة بمرض الكلى، ومنها  الحكة وجفاف الجلد.

الباحثون والعلماء تحدثوا، بحسب “سبوتنك” عن العلامات الثلاث المبكرة لمرض الكلى.

حيث يمكن أن يتطور هذا المرض دون أعراض، ولهذا السبب يصبح مزمنا.

علامات مرض الكلى

أحد العلامات الرئيسية للمرض هو الضغط الكلوي، الذي يدل على تدهور في حالة جدران الأوعية، حيث أن انخفاضه المفرط أو زيادته يعني وجود مرض.

ومن ضمن العلامات التي تدل على المشاكل في الكلية هي الحكة وجفاف الجلد، والتي تظهر بسبب تراكم كمية كبيرة من الفوسفور في الجسم، أو بعد التسمم بالمنتجات.

ووفقا لموقع “برايت سايد”، يدل التعب والأرق وضيق التنفس على الخطر وقرب الإصابة ببعض الأمراض منها الكلية.

ahmed antar

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