علامات أمراض الكلى .. كيف تكتشف المرض الخطير قبل تفاقمه؟

الكلى وأمراضها يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم مع مشاكلها نتيجة سوء التغذية أو اتباع عادات خاطئة.

وهناك علامات ظاهرية مبكرة تنذر بالإصابة بمرض الكلى، ومنها الحكة وجفاف الجلد.

الباحثون والعلماء تحدثوا، بحسب “سبوتنك” عن العلامات الثلاث المبكرة لمرض الكلى.

حيث يمكن أن يتطور هذا المرض دون أعراض، ولهذا السبب يصبح مزمنا.

علامات مرض الكلى

أحد العلامات الرئيسية للمرض هو الضغط الكلوي، الذي يدل على تدهور في حالة جدران الأوعية، حيث أن انخفاضه المفرط أو زيادته يعني وجود مرض.

ومن ضمن العلامات التي تدل على المشاكل في الكلية هي الحكة وجفاف الجلد، والتي تظهر بسبب تراكم كمية كبيرة من الفوسفور في الجسم، أو بعد التسمم بالمنتجات.

ووفقا لموقع “برايت سايد”، يدل التعب والأرق وضيق التنفس على الخطر وقرب الإصابة ببعض الأمراض منها الكلية.