شاهد: أعجب قصة كفاح .. زوجان يحولان منزلا ثمنه جنيه واحد إلى تحفة معمارية!

قصة كفاح مشوقة .. لم يصدق أحد ما فعله هذا الزوجان في المنزل الذي اشترياه بجنيه استرليني واحد نظرا لعدم صلاحيته للسكن والعيش.

زوجان بريطانيان نقلت وكالة سبوتنيك قصتهما مع المنزل، الذي وصلت قيمته بعد الترميم إلى 120 الف جنيه استرليني.

اشترى الزوجان المنزل من خلال مبادرة مجلس مدينة ليفربول لعرض المنازل القديمة المهجورة للبيع بسعر جنيه إسترليني واحد فقط.

في محاولة لتشجيع الناس على شراء تلك المباني الخربة غير الصالحة للسكنى، التي يقع أغلبها في مناطق نائية.

وتحويلها إلى أماكن يمكن الاستفادة منها، بدلا من الاتجاه للمناطق المكتظة بالسكان، مثل وسط المدينة.

وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة (Daily Mail) الإنجليزية.

عندما استلم الزوجان المنزل، كان في حالة يرثى لها، فقد تعرض المنزل قبل ذلك لحريق كبير، تركه بحوائط متهدمة وأرضيات خشبية محترقة.

كما كان هناك العديد من المناطق التي بدأت في الانهيار الكامل، مثل أرضية وحوائط المطبخ، وتساقطت أسقف بعض الغرف بشكل كامل.

علم الزوجان من مجلس المدينة أن تكلفة ترميم وإصلاح وتجديد المنزل لن تقل عن 60 ألف جنيه إسترليني.

إلا أن الزوجين نجحا في إتمام قصة كفاح بشكل ممتاز، بنصف هذا المبلغ تقريبا، بعد أن قاما بكل الأعمال بأنفسهما.

باستثناء الأمور الهندسية المعقدة التي كانت تتطلب تدخلا من مهندسين مدنيين محترفين.

قضى الزوجان 7 أيام أسبوعيا، ليلا ونهارا، يزيلان أنقاض المنزل من الطوب والأخشاب والمعادن والسيراميك.

ويقومان بأعمال النجارة وتثبيت الأرضيات والسباكة، محاولة منهما لتقليل تكاليف الترميم والتجديد بقدر الإمكان حتى نجحا.