رابح صقر يتألق وبيع عوده بمليون ريال

الرياض – خالد بن مرضاح

قدم الفنان رابح صقر حفلا غنائيا رائعا في ليلة “صقر الأغنية الخليجية”، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات “ليالي الأساطير” التي اطلقتها الهيئة العامة للترفيه، لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة، وتنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقد بدأت الليلة بعرض مقتنيات الفنان رابح صقر وبعض صوره التي ترصد مراحله الفنية وذكرياته، وكذلك عرض العود الخاص به في مزاد علني بالرياض وهو العود الذي لازمه في أعماله وألحانه منذ 2014.

أطرب الفنان رابح صقر جمهور الكبير في هذه الليلة الطربية وهي من أكبر حفلات “شتاء الرياض” فقد قدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة وبدأ بأغنية “ما نقصني عرب” وقلته” و”خلاص” و”نسيم الليل”، و”مغرورة” و”وقف ودعني” و “عين الشمس” و”أبرك الساعات” و”كل آه وكل دمعة”، التي لاقت تفاعلا من الجمهور المتفاعل معه في أجواء احتفالية كبيرة في ليلة “صقر”.

وقد كان الحضور كبيرا يزيد عن 15 آلف شخص، أمتلأت بهم مدرجات المسرح، الذين يهتفون بأغاني “موسيقار الجزيرة”، الذي أشعل المسرح طربا وحماسا، لا سيما في أغنيته الوطنية “أنت ملك” التي حققت شهرة كيرة وانتشارا واسعا.

ووجه رابح صقر الشكر إلى هيئة الترفيه وقال رابح صقر في ليلة تكريمه إنها ليست حفلة لتكريمه فقط ولكنها ليلة الجمهور أيضا وليلة تكريم لكل فنان سعودي وليس له فقط.

وأقيم مزاد علني لبيع عود الفنان رابح صقر خلال الحفل، حيث وصل سعر العود إلى مليون ريال ، واستخدمه رابح في عزف أهم أعماله منها: “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، وغيرها من الأغاني.

كما شارك رابح في اليلة عازف الجيتار العالمي “ستيف ستيفنز” وقدم مع رابح نسخة فريدة من أغنية “طموحنا فوق النجوم”.