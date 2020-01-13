دوري أبطال آسيا: تعرّف على مواعيد مباريات الأدوار التمهيدية

كشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعة الرسمي عبر شبكة الإنترنت عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

لقد عاد #دوري_أبطال_آسيا 🙌! الأدوار التمهيدية تبدأ غدًا الثلاثاء https://t.co/cdyRO1bYip — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) January 13, 2020

في أولى المواجهات للدور التمهيدي الأول من شرق آسيا، يستضيف غدًا الثلاثاء فريق تامبينز روفرز السنغافوري ضد بالي يونايتد الإندونيسي.

بينما يحل سيريس نيجروس الفلبيني ضيفًا على شان يوناتيد من ميانمار، وكلتا المباراتين في تمام الحادية عشرة بتوقيت المملكة.

كما يلعب تشيناي الهندي أمام نظيره الرفاع البحريني في ملعب أرينا بأحمد أباد الهندية لحساب تمهيدي غرب القارة.

أقوى مواجهات هذا الدور ستكون بين الفيصلي الأردني، حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبتين، ضد الكويت الكويتي الذي فاز باللقب ثلاث مرات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن دوري أبطال آسيا 2019، التي فاز بها الهلال صنعت التاريخ بعد تحطيم سجلات المشاركة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب التابعة للاتحاد التي شهدت زيادة في عدد المشتركين بنسبة 556%.

ويتنافس 28 فريقًا في الأدوار التمهيدية على حجز 8 مراكز متبقية في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

تبدأ المنافسات المجموعات يوم 10 فبراير القادم، بينما ستقام إياب الدور التمهيدي يوم 21 يناير القادم، قبل خوض الدور التمهيدي الحاسم يوم 28 من الشهر ذاته.

وسيواجه الأهلي الفائز من مواجهة استقلال طاجيكستان ولوكوموتيف أوزبكستان في الدور التمهيدي الحاسم المؤهل للمجموعات يوم 28 يناير.

طالع الفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية..

غرب آسيا

الدور التمهيدي الأول – الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2020

1 – الزوراء (العراق) – تأهل تلقائياً

2 – الاستقلال (طاجيكستان) – تأهل تلقائياً

3- تشيناي (الهند) – الرفاع (البحرين)

4- الفيصلي (الأردن) – الكويت (الكويت)

الدور التمهيدي الثاني –الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2020

1- بونيودكور (أوزبكستان) – الزوراء (العراق)

الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2020

2- لوكوموتيف (أوزبكستان) – الاستقلال (طاجيكستان)

3- شهر خودرو (إيران) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (3)

4- الاستقلال (إيران) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (4)

الدور التمهيدي الحاسم – الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020

1- العين (الإمارات) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (1)

2- الأهلي (السعودية) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (2)

3- السيلية (قطر) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (3)

4- الريان (قطر) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (4)

شرق آسيا

الدور التمهيدي الأول – الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2020

1 – ووفو تاي بو (هونغ كونغ) – تأهل تلقائياً

2 – هوتشي منه (فيتنام) – تأهل تلقائياً

3- سيريز نيغروس (الفلبين) – شان يونايتد (ميانمار)

4- تامبنيز روفرز (سنغافورة) – بالي يونايتد (إندونيسيا)

الدور التمهيدي الثاني – الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2020

1- قدح ماليزيا (أوزبكستان) – ووفو تاي بو (هونغ كونغ)

2- بوريرام يونايتد (تايلاند) – هوتشي منه (فيتنام)

3- بورت (تايلاند) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (3)

4- ملبورن فيكتوري (أستراليا) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (4)

الدور التمهيدي الحاسم – الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020

1- سيؤول (كوريا الجنوبية) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (1)

2- شنغهاي اس آي بي جي (الصين) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (2)

3- ممثل اليابان الثالث (اليابان) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (3)

4- ممثل اليابان الرابع (اليابان) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (4)