تحذير جديد للمستثمرين السعوديين في تركيا

البلاد : متابعات

جددت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا التنبيه مجددا للمواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا.

وأكدت السفارة السعودية في بيان لها اليوم على أهمية معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم.

ونبهت السفارة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة.