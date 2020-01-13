بالصور.. الطريقة الأصلية لعمل برياني الجمبري الهندي

البلاد – نيفين عباس

البريانى من الأطباق الهندية التى لاقت قبول واسع فى جميع دول العالم

وإشتهر طبق البريانى الهندى بتعدد نكهاته وطرق تحضيره

نقدم لكِ طريقة عمل بريانى الجمبرى أو الروبيان الهندى بأفضل طريقة ممكنة

المقادير اللازمة لعمل بريانى الجمبرى الهندى

جمبرى أو روبيان – قريدس كمية بحسب الرغبة

كوب من الروب أو الزبادى

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة بريانى ماسالا

ملعقة صغيرة هيل ناعم

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة جنزبيل طازج مفروم ناعم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

قليل من الزعفران المخلوط بملعقة كبيرة من الحليب

كوب بصل مقلى

نصف كوب نعناع

نصف كوب كزبرة خضراء

4 قرون من الفلفل الأخضر

نصف كيلو من الأرز البسمتى طويل الحبة

ما لتسوية الأرز

4 ورق غار

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

طريقة عمل بريانى الجمبرى الهندى

فى طبق عميق، نضع الملح وملعقة من البريانى ماسالا والكزبرة الجافة والكمون الناعم والكركم والجنزبيل والهيل الناعم والجنزبيل والثوم المفرومين والزبادى وزيت الزيتون وتقلب جيداً حتى تتجانس

يضاف للمزيج قليل من البصل المقلى، والنعناع، والكزبرة الخضراء ويقلب جيداً

نحضر الجمبرى بعد أن ينظف ويغسل، ثم يوضع للمزيج ويقلب

يغطى ويترك مدة 4 ساعات



فى قدر على النار، نضع الماء ويترك حتى يغلى

يغسل الأرز ويوضع للماء المغلى مع ورق الغار وبذور الكمون وملعقة البريانى ماسالا المتبقية وملعقة زيت

يقلب الأرز ويترك لمدة 3 دقائق

يرفع الغطاء ويقلب، ثم يترك مرة أخرى مدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار

نحضر قدر أخر، يوضع به الجمبرى مع الخلطة المنقوع بها

ثم يوضع على وجه الجمبرى البصل المقلى والكزبرة والنعناع



توضع طبقة من الأرز فوق الجمبرى

ثم قليل من خليط الزعفران

ثم طبقة من البصل المقلى والكزبرة والنعناع المفرومين

ثم طبقة من الأرز

ثم طبقة من البصل والكزبرة والنعناع المفرومين

ثم طبقة من خليط الزعفران

ثم عصير الليمون

ثم الفلفل الحار الأخضر

ثم طبقة من الأرز

ثم طبقة أخيرة من البصل والنعناع والكزبرة وخليط الزعفران

يغطى القدر بورق الفويل ثم يحكم غلقه بالغطاء الخاص بالقدر

يترك البريانى على النار لمدة 10 دقائق

ثم تخفق النار لمدة 12 دقيقة أخرى

يرفع القدر من على النار

ثم يقدم البريانى ساخن