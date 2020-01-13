المشمش وأسماك السلمون لتجنب مخاطر الولادة المبكرة!

تعتبر الولادة المبكرة من أخطر ما يواجه الحامل واحيانا تؤدي إلى ولادة طفل يعاني من الأمراض، ويحتاج إلى الحضانة.

وتكون بعض الحالات خطر على صحة الأم، لذلك نقدم نصائح ذهبية للحفاظ على السيدة الحامل، وعدم الولادة المبكرة.

ونقدم لكِ نصائح لـ عدم الولادة المبكرة:

١_ متابعة الحمل مع الطبيب بانتظام للاطمئنان على صحتك وصحة طفلك، خاصة إذا كان للحامل ماضى مع الولاده المبكرة.

٢_ اجراء الفحوصات اللازمه بواسطة الطبيب، لعلاج بعض الامراض مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

٣_ تناول الغذاء الصحي المتوازن،الغني بفيتامين سي، مثل التوت والحمضيات لحماية صحة الحامل وجنينها؛ وكذلك الحفاظ على كمية المياه المحيطة بالجنين.

٤_ حرص المرأة الحامل على تناول الزبادي لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا، ما يمنع الإصابة بالتهابات المهبل، وبالتالي يقلل من احتمالات الولادة المبكرة.

٥_ تناول أسماك السلمون والجوز والمشمش و الخضروات مثل القرنبيط والجزر، فجميعها تقلل من الالتهابات التي تؤدي إلى الولادة المبكرة.

٦_ تناول الفيتامينات والمكملات خلال فترة الحمل، خاصة حمض الفوليك والكالسيوم والحديد، والتى تساعد على تقوية المرأةصحة الحامل والجنين.

٧_ شرب كميات مناسبة من السوائل كالماء والعصائر الطبيعية والالبان، والماء تكون بمعدل 8 أكواب يوميا للحماية الانقباضات المبكرة.

٨_ مراقبة الوزن، لأن الزياده تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وتسمم الحمل، وكلاهما يزيد من خطر حدوث الولادة المبكرة.

٩_ الابتعاد عن التدخين السلبى والايجابى حرصا على صحة الحامل وصحه الجنين.