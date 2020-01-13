باكستان.. إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق برويز مشرف

إسلام آباد : وكالات

ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف

وأشار إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.

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وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق) لوكالة فرانس برس “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (…) تمّ إلغاء الحكم بكامله”.