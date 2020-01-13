الدولية

باكستان.. إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق برويز مشرف

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      13 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : وكالات

ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف

وأشار إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.

إقرأ أيضاً.. حكم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف

وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق) لوكالة فرانس برس “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (…) تمّ إلغاء الحكم بكامله”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *