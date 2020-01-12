44 ريال سعر بيع كيس الشعير

أعلنت المؤسـسة العـامة للـحبوب عـن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة ( 50 ) كـجــم بـحيث لا يـتـجـاوز ( 44 ريـال + ضـريبة القيـمة المـضـافـة ) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة ، وذلـك إعـتبارا مـن يـوم الأحد 17/ 5/ 1441هــ الـمـوافق 12/ 1/ 2020 م .

وأضافت أن السعر الجديد جاء إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه إعتمادات الإعـانات الزراعية ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين، منوهة بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغـار مربـي الماشيـة بشكـل شهـري إعتبـارا مـن شهـر صفـر 1441 هــ الموافـق أكـتـوبر 2019 م بـمبلــغ إجـمالـي بحــدود ( 35 ) مليون ريال شهريا ، وزيادة قيمة الإعـانة الشهـرية لصغـار مـربي الماشية إعتبارا من يـوم الأربعاء 6/ 5/ 1441هــ الموافق 1/ 1/ 2020م لتبلـغ بحدود ( 80 ) مليون ريـال تم صرفها لأكثر من ( 61000 ) مستفيد (مواطن ومواطنة ).