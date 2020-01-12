لعظام قوية ومقاومة البرد تناول البروكلي بانتظام

البروكلي أو القرنبيط الأخضر مليء بالفوائد إلى درجة أن خبراء التغذية يطلقون عليه اسم أعجوبة التغذية فهو منجم من الفيتامينات والمعادن والألياف وقليل جدا فى السعرات الحرارية، وغني بفوائده الصحية.

وإليك أهم فوائد البروكلي :

1- يضبط ضغط الدم بسبب ما يحتويه من البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة لذا يساعد في ضبط معدل ضغط الدم بالجسم لذا لكل من يعاني من مشاكل في ضغط الدم يتوجب عليه إدراج البروكلي في نظامه الغذائي اليومي.

2- لعظام قوية تناول البروكلي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.

3- البروكلي يحتوي على فيتامين سي بشكل كبير حيث إن كوب واحد من البروكلي يمد جسدك بما تحتاجه من فيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد او اضيفه لشوربة الدجاج وقدميه للمصاب بالبرد ليتحسن بشكل أسرع.

4- لعضلات قوية وجهاز عصبي سليم تناول البروكلي فهو يحتوي كما ذكرنا سابقا على كمية كبيرة من البوتاسيوم كما يساعد في الحفاظ على جهازك العصبي وعلى المخ ايضا وينشط بناء العضلات بالجسم فلذا من الرائع تناوله جميع أفراد العائلة لعضلات أقوى.

5- كوب من البروكلي لمناعة أقوى حيث إنه يحتوي أيضا على الزنك والسيلينيوم والبيتا كاروتين مما يقوي ويحمي جهازك المناعي.

6- تناوله أثناء الريجيم فهو مليء بالألياف ويحسن الهضم والأفضل أنه يقلل من اشتهاء الكربوهيدرات ويشعرك بالشبع لمدة أطول لذا تناول كوب واحد من البروكلي يوميا فهو يحتوي على نفس مقدار الالياف الموجود بكوب من الحبوب كالأرز أو الذرة أو القمح ولكن بأقل من نصف السعرات الحرارية.

7- البروكلي أيضا يحتوي على الجليكوفينين وهو حمض اميني يساعد الجلد على معالجة نفسه وتنقية خلايا الجلد من اي سموم وحمايتها من آثار الشمس.

8- البروكلي مصدر غني بفيتامينA المهم جدا لصحة عيونك وتقويتها ضد عوامل تقدم السن .

9- البروكلي يحمي قلبك من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين ولذا تناول كوب واحد منها مليء بمضادات الأكسدة اللازمة لصحة قلبك .

10- البروكلي من الخضراوات المعروفة للمهتمين بوقاية انفسهم من السرطان وخاصة انواع السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي لأن تناولها يساعد على الحفاظ على صحة ونشاط الجهاز الهضمي وتنظيفه من البكتيريا الضارة.