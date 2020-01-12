أضرار وضع الماكياج بعد السباحة

حذر أطباء الجلدية من استخدام ووضع الماكياج من قبل السيدات في حالات معينة تسبب ضرر للبشرة، والمعروف أن معظم السيدات تفضل وضع المكياج بشكل يومى ولا تستغنى الكثيرات عنه أبدا، إلا أنه قد يسبب الضرر لبشرتك ويعرضها للخطر فى بعض الحالات إذا لم تأخذى احتياطك.

تعرفي على الحالات الخمس التي يجب أن تتجنب المرأة وضع المكياج به

بعد الـ Micro-Needling

تعد تقنية المايكرونيدلينج من العمليات التجميلية التى تستخدم لإزالة خطوط التجاعيد الناتجة عن كثرة نشاط عضلات التعبير المتحرّكة المسؤولة عن انفعالات الوجه كالابتسام أو العبوس، وهى عبارة عن وخز بالإبر الدقيقة تهدف إلى تحسين قوام الجلد أو لون البشرة وتساهم فى تمويه الخطوط والتجاعيد، ويحذر استخدام المكياج بعد الخضوع لهذه التقنية لمدة نصف يوم على الأقل، أو من ست إلى ثمانى ساعات حتى تلتئم البشرة ولا تتعرض للعدوى.

في الجيم

وضع المكياج أثناء إجراء التمرينات الرياضية خطر كبير لأنه يعمل على إنسداد مسام البشرة بسبب تعرق الجسم الشديد لذا يحذر وضع أى مساحيق فى هذا الوقت.

بعد السباحة

تبين أن وضع المكياج أثناء السباحة ليس أسوأ ما يمكنك فعله لبشرتك، لأن الحاجز الذي يضعة المكياج يمكن أن يحمي بشرتك من الكلور وغيره من عوامل تنظيف حمام السباحة، ولكن الخطورة بعد السباحة، فعند وضع مكياج مباشرة يساعد على اختلاط الكلور والبكتيريا الموجودة على وجهك بعد السباحة مع أدوات المكياج مما قد يؤدي إلى التهاب الوجه لذا يجب استخدام منظف الوجه أولا والانتظار بعض الوقت قبل وضع المكياج.

في حالة الطفح الجلدى أو حب الشباب

استخدام المكياج في حالة إصابة الوجه بالالتهابات أو بالطفح الجلدى يضر البشرة بشكل كبير، بجانب أنه يطيل عملية شفاء الوجه، لأن البكتيريا المسببة لحب الشباب يمكن أن تختبئ في شعيرات فرشاة المكياج.

أثناء وبعد إزالة الشعر بالليزر

الليزر يحتاج إلى سهولة الوصول إلى بصيلات شعرك في المنطقة التي تستهدفها، وقد يؤدي استخدام المساحيق التجميلية إلى منع ذلك، كما أنه يجب أن تنتظر يوم أو يومين حتى تهدأ البشرة في حالة كانت بشرتك حساسة حتى لا تسد مسامها.