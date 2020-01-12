ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين.. أمريكا والعالم يراقبكم

واشنطن : متابعات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الإيرانيين بعدم قتل المتظاهرين ، بعد تجدد الاحتجاجات الليلة الماضية.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر :”لقادة إيران. لا تقتلوا متظاهريكم. فقد قتلتم وسجنتم الآلاف بالفعل، والعالم يراقب، والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة تراقب”.

وأضاف ترامب :أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحفيين يتجولون بحرية!”.

وأنهى الرئيس الأميركي تغريدته موجهاً كلامه للنظام الإيراني: “توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم!”.

وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

وقال: “إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة”.

وتابع: “إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة”.

ولفت إلى أنه “يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني”.