ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين.. أمريكا والعالم يراقبكم

واشنطن : متابعات
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الإيرانيين بعدم قتل المتظاهرين ، بعد تجدد الاحتجاجات الليلة الماضية.
وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر :”لقادة إيران. لا تقتلوا متظاهريكم. فقد قتلتم وسجنتم الآلاف بالفعل، والعالم يراقب، والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة تراقب”.
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وأضاف ترامب :أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحفيين يتجولون بحرية!”.
وأنهى الرئيس الأميركي تغريدته موجهاً كلامه للنظام الإيراني: “توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم!”.
وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.
وقال: “إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة”.
وتابع: “إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة”.
ولفت إلى أنه “يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني”.