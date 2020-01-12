انطلاق مهرجان محايل الشتوي

محايل ـ البلاد

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة مساء أمس مهرجان محايل الشتوي ” محايل أدفا ” في نسخته الـ 13، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

ونوه وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمهرجان، مشيراً إلى حجم الاستعدادات التي بذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة ليخرج المهرجان بشكل مميز يلبي مختلف الرغبات.

وبين أن المهرجان يشهد جملة من الفعاليات منها معارض الأسر المنتجة , ورياضة الهايكنج السعودي , ومعرض جمعية رعاية المعاقين ، والنباتات العطرية ، وكرنفال السيارات ، ومجلس الطيبين , وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وفعاليات الأسرة والطفل ، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية . وتخلل الحفل عرض مرئي عن فعاليات المهرجان وقصيدة شعرية ،ولوحة فنية بعنوان ” حلم طفلة ” قدمها فريق البيارق السعودية ،وأوبريت وطني بمشاركة فرقة عسير.