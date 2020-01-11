مدرب أتلتيكو: جاهزون لمعركة الغد

جدة- البلاد

أعلن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام ريال مدريد غداً في نهائي السوبر الإسباني بجدة “التحدي” .

وقال: “لدينا نتيجة واحدة تستحق كل هذا العناء وهي الفوز، سنبحث دائمًا عن طريقة للفوز، لا يوجد لدينا أهم من هذه المباراة، نحن نعرف المنافس جيدًا ولدينا فرصة غدًا لحصد اللقب” .

وأضاف: “سنكون في قمة التركيز للظفر بالكأس، الفوز جميل وله طعم جميل، وكما قلنا قبل لكل مباراة طريقة خاصة مثل ما حدث في مباراة برشلونة”.

وأضاف سيميوني: “سنبذل الجهد الكبير لتحسين مستوانا غداً، لقد عدّلنا النتيجة في خمس دقائق في المباراة السابقة، وسوف يقوم اللاعبون في المباراة القادمة بأداء جيد، ريال مدريد يلعب بطريقة جيدة ويمكن أن نقول إنها تؤدي للفوز، ونعرف ذلك جيداً، ولدي مجموعة مقاتلة تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه المباريات، وسنعمل لأن نكون في قمة التركيز والعودة لبلادنا بهذه الكأس”.

وأكمل سيميوني حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: “لدينا فريق شاب وجيد ونتعامل مع أفضل فرق العالم، أما ما يخص الإصابات فاللاعبون في وضع جيد بدنياً وذهنياً، ونحن جاهزون لمعركة الغد، وأتمنى أن نوفق في هذه المواجهة، ونتعامل معها ومع مجرياتها بالشكل الأمثل”.