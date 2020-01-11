فرنسا تبدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي بشأن الطائرة الأوكرانية

لندن – باريس : وكالات

قال مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي بأن فرنسا اتخذت إجراء رسميا لفتح تحقيق دولي في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وأضاف مكتب زيلينسكي في بيان أن الرئيس اتفق مع ماكرون اليوم السبت على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

في الأثناء ، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن اعتراف طهران بإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية خطوة أولى مهمة .

وشدد جونسون في بيان صادر عن مكتبه اليوم (السبت) ، على ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل لإعادة حق من لقوا حتفهم”.

وقال “سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات أربع ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه”.

وأضاف جونسون أن تحطم الطائرة الأوكرانية يؤكد أهمية وقف تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستعمل عن كثب مع كندا وأوكرانيا والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين بهذا الحادث.