غداً.. الفيصل يدشن الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية

وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي، أنه جرى خلال الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية بالحديقة لهذا العام بفعاليات متنوعة تناسب زوار الحديقة, حيث تتنوع الفعاليات مابين فعاليات للأطفال، وكل الأعمار في المنطقة المفتوحة, وذلك في مسرح الحديقة، مشيرة إلى أن من ضمن الفعاليات المزمع تنفيذها “قبة اللغة العربية الفصحاء بالتقنية, وموشحات أندلسية، وأمسيات شعرية, ومسرحيات متنوعة ،ومعرض صور،ومراسم حرة, وتعليم الخط العربي, و مقطوعات موسيقية, ومسجلات شعرية, و مسابقات يومية, ومقهى الثقافة, وإطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة “فصيح وفصيحة”, بالإضافة إلى مسرح العرائس, وأمسيات قصصية, والمكتبة المتنقلة و”عربات الكتب”، حيث يتم من خلالها توزيع كتب ومجلات, أوبريتات” وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.