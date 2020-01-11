عمرو دياب يطرب جمهور جدة

جدة – مهند الزهراني

أحيا الفنان المصري الكبير عمرو دياب مساء الخميس الماضي حفلا مميزا في قاعة ليلتي بجدة وسط حضور جماهيري كبير واعتلى المسرح مع هتاف الجمهور باسمه مبدياً سعادته الغامرة لوجوده بين محبيه بجدة للمرة الثالثة .

وقدم (الهضبة) خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه مابين الجديد والقديم وسط هتاف وتصفيق الجمهور ومنها : الليلة، ده لو اتساب، بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، يتعلمو، تملي معاك، العالم الله، وغيرها من الروائع .

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخراً حفلا غنائيا ضخما في الرياض على مسرح أبو بكر سالم.