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تبوك.. 6 فرق إسعافية و قيادة ميدانية للهلال الأحمر تتابع الثلوج

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      11 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارىء المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار

والمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدبنة تبوك وصولاً إلى محافظة حقل ونشر ( ٦ ) فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز ، وعلقان ، والظهر .

وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر وإتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنباً لوقوع الأخطار لاقدر الله، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.

صحيفة البلاد

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