الفارق بين التهاب وسرطان المعدة .. احترس من تطور المرض الخبيث

ربما يختلط عليك الأمر كآخرين بين أعراض المرض بالأورام الخبيثة مع التهاب المعدة لدى قريب او عزيز لديك.

ولذلك فى التقرير التالى نوضح لك ما بينته مجموعة من الخبراء عن العلامات التي تشير إلى تطور”سرطان المعدة”، وفقا لسبوتنيك.

وتخلط أعراض سرطان المعدة بسهولة مع الالتهاب أو القرحة أو الاورام .

لذلك يجب اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للوقاية من المرض، وفقا لما أكده موقع “آيف”.

علامات تشير إلى تطور سرطان المعدة

ظهور الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام، واضطرابات في الامعاء.

الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وحرقة المعدة، والغثيان، وفقدان الوزن المفاجئ، وألم في البطن، والشعور بالتعب.

أما في المراحل المتقدمة، قد يحدث بسبب سرطان البطن نزيف.

ومن أجل منع تطور سرطان المعده، من المهم السيطرة على الوزن، وإدخال الفواكه والخضروات في النظام الغذائي، والتوقف عن التدخين وممارسة النشاط البدني.

ويزيد احتمال الإصابة بسرطان المعده مع تقدم العمر، حيث يتم تسجيل عدد أكبر من الحالات في الفئة العمرية من 50 إلى 70 عامًا.