التويجري والجامعة العربية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الإنساني

جدة- ياسر بن يوسف

نوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري بجهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات،، وأكد على أهمية الدور العربي الموحد في تكامل وتنسيق جهود العمل الإنساني نحو الأشقاء اللاجئين والنازحين، الذين يمثلون بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية .

جاء ذلك عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، التي أكدت أهمية هذه المذكرة نحو دفع عجلة التنسيق الإنساني العربي بين منظمات العمل العربي المشترك في دعم أفضل السبل للتخفيف من حدة هذه الأزمات التي ألقت بظلالها على بعض الدول العربية الشقيقة ، وتعزز التعاون والتنسيق القائم بين المنظمة والجامعة.

وعبر التويجري عن تفاؤله بمستقبل المذكرة نحو التخفيف من حدة المآسي في بعض الدول العربية، التي وصفها بأنها الأكثر اضطراباً في العالم من حيث عدد اللاجئين والنازحين وتدني مستوى المعيشة ونسبة الفقر والأمية.