وزير العمل يستقبل وفداً دولياًّ من اتحادات النقابات العمالية

الرياض : واس

استقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض رئيس اتحاد النقابات الدولي أيوب الوابا، والأمين العام للاتحاد شارن بارو، وأمين عام اتحاد عمال النقل الدولي، والمدير الإقليمي للاتحاد في المنطقة العربية، بحضور معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ووكلاء ومسؤولي الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة ناصر الجريد.

ودار خلال الاستقبال حوار حول استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين وأولويات مجموعة العمال ، التي يشارك فيها ممثلو العمال من مختلف الدول الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدعم والتعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة والإتحادات العمالية الدولية.

يشار إلى أن اللجان العمالية في المملكة تشهد تطوراً كبيراً في القطاع الخاص، نظير الدعم الذي تتلقاه من حكومة المملكة ومن ذلك موافقة مجلس الشورى مؤخراً على مشروع النظام الأساسي لاتحاد اللجان العمالية.