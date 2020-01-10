الهلال الأحمر بالباحة يحذر من التقلبات الجوية

الباحة- البلاد

دعا فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بالأنظمة المرورية في ظل التقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي تشهدها المنطقة حالياً.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، مشيراً إلى أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وأكد على العاملين في الميدان والمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث وعدم التجمهر حولها ، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية.