السيطرة على حريق برج تحت الانشاء بكورنيش جدة

جدة : البلاد

سيطرت فرق الدفاع المدني اليوم (الجمعة) على حريق شب في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة، وباشرت عمليات التبريد للتثبت من عدم وجود بقايا نيران، وذلك بعد 7 ساعات من اندلاعه.

‏وأفاد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات 911 تلقت بلاغ في تمام التسعة 5:20 صباحاً مفاده وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث ‏حيث شاركت عدد ٢٤ فرقة إطفاء وانقاذ و٤ آليات سلالم وكذلك عدد ٣ وحدات المباني العالية

وقال إنه تمت الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج مشيراً إلى أن الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلوية والتي يوجد بها سقالات معدنية ( قوالب معدنية) وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده.

وأضاف أن الفرق لإ زالت تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد .

وأوضح القرني انه تم اخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح كما تم اخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة منوها إلى أنه لم تسجل إصابات أو وفيات بالموقع .

كما اوضح ان فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث