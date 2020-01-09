وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب

الرياض : البلاد

اختارت وزارة الثقافة مقراً جديداً لمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تقرر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في “واجهة الرياض” على الطريق المتجه إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمساحة أكبر وبخيارات أوسع للزوار والمهتمين بالأدب والفكر والمعرفة والثقافة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحضيرات وزارة الثقافة للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وامتداداً لحزمة من الأعمال النوعية التي تغطي كل تفاصيل المعرض ومكوناته، في سياق التجديد والتطوير الذي تسعى الوزارة لتقديمه بعد استلامها لمسؤولية إدارة المعرض.

وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب يُعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه، متضمناً تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.