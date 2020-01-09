مركز الملك سلمان يواصل مساعداته لليمنيين

شبوة- ثمود – الرياض- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الغذائية في اليمن الشقيق، حيث جرى توزيع 8,550 كرتونا من التمور في محافظتي شبوة والضالع، استفاد منها الأسر النازحة والفقيرة وأسر الشهداء، منها 7,250 كرتونا في مديرية عزان بمحافظة شبوة، و1,300 كرتونا في مديريتي الحشاء وقعطبة بمحافظة الضالع.

كما تم تدشين مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، الممول من المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية خلال العام الجاري، يستفيد منها 90,000 فرد من الأسر الفقيرة والنازحين، في مديريات ثمود ورماه والقف بحضرموت، إلى جانب محافظات المهرة، الجوف، مأرب.

من جهة أخرى وقّع المركز في الرياض أمس اتفاقية تعاون مشترك مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في محافظة صعدة بقيمة 95 ألف دولار أمريكي يستفيد منها 72 ألف فرد.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع 30 ألف سلة غذائية و1.500 خيمة و3.000 بطانية، و6.000 حقيبة إيوائية تحتوي الحقيبة الواحدة على غطاء بلاستيكي وبساط وأدوات مطبخ ووعاء ماء ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية وموقد طبخ وشبكة للناموس، تشمل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة صعدة والنازحين منها إلى محافظات الجوف ومأرب وحضرموت بالإضافة إلى المناطق المحاذية لصعدة.