الرياضة

الأخضر السعودي يستهل المشوار بانتصار ثمين..

كأس آسيا للشباب: الأخضر السعودي يقهر الكمبيوتر الياباني بهدفين

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       9 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حقق شباب المنتخب السعودي الفوز ضد اليابان في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس آسيا لأقل من عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أقيم اللقاء في ملعب تاماسات بمدينة باثوم التايلندية لحساب المجموعة الثانية من البطولة، وشهد انتصارًا تاريخيًا للأخضر السعودي بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ، إذ لم يسبق له الفوز ضد المنتخب الأزرق من قبل في مشوار التأهل إلى الأولمبياد.

تستضيف تايلند البطولة في الفترة من 8 إلى 20 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول أبيض النتيجة، بينما لم ينتظر المنتخب السعودي كثيرًا وتقدم عبر أيمن الخليف بعد مرور 3 دقائق من الفصل الثاني.

وعادل ميشينو النتيجة للكمبيوتر الياباني عند الدقيقة 56، واستمر التعادل حتّى قبل النهاية بدقائق عندما وقّع عبد الرحمن الغريب على هدف الفوز في الوقت القاتل.

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بثلاث نقاط، بينما ينتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام قطر في الجولة الثانية الأحد القادم.

وكان المنتخب القطري قد تعادل أمام سوريا بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من نفس المجموعة.

محمد ابو الوفا

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