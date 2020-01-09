زيدان لـ”البلاد”: الريال لا يتأثر برحيل أي لاعب

جدة – بدر النهدي

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الريال مع فالنسيا : إن فريقه دائماً ما يبدأ مواجهاته بالدفاع ، ثم يسيطر على المباراة ويبدأ الهجوم

وأوضح زيدان أن اللاعبين طبقوا الخطة بامتياز وقدموا مجهوداً كبيراً، واضاف” كما رأينا الاداء كان رائعاً وقدمنا طوال ٩٠ دقيقة مستوى ثابتا وزرنا الشباك في ٣ مناسبات”. .

وأشار زيدان إلى أنه كانت لديه رؤية واضحة في كأس السوبر ومن هذه اللحظة علينا أن ننسى فرحة الفوز ونفتح تفاصيل المواجهة النهائية من أجل تحقيق الكأس، وواصل : أنا سعيد جداً بما شاهدته في أرض الملعب وراض عن اداء اللاعبين، واليوم سأمنح اللاعبين راحة بعد المجهود الكبير الذي بذل” .

وعن سؤال لـ”صحيفة البلاد“، عن نظرته الفنية للفريق بعد عودته مرة أخرى لتولي الدفة الفنية، وهل يرى أن رحيل البرتغالي كرستيانو رونالدو أثر على منظومة الفريق ، أجاب زيدان قائلاً: ريال مدريد فريق كبير ولا يتأثر برحيل أحد، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على تحقيق أكبر الألقاب.

من جهته، أكد مدرب فالنسيا البرت سيلاديس أن فرؤيقه قدم أداء رائعا لكن هناك اخطاء بالدفاع، وقد واجهنا فريقاً صعباً وكنا نحتاج إلى مجهود أكبر وهذا حال كرة القدم، مؤكداً أنهم حاولوا الوصول الى المرمى عدة مرات ولكن دفاع الريال الصلب جعل مهمة تسجيل الاهداف صعبة .