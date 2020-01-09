الشباب يُنهي عقد مدافع الفريق ويوجه له الشكر

أولى ضحايا الشباب من اللاعبين هذا الموسم..

أعلن مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فك الارتباط مع مدافع الفريق، عمران إلياس، بشكل رسمي.

📄 #الشباب يوقع مخالصة مالية مع اللاعب عمران إلياس pic.twitter.com/1uTu6uvIW5 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 9, 2020

وبحسب إفادة من حساب النادي الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن النادي أنهى الإجراءات كافة مع اللاعب ذو الأصول النيجيرية.

وقال النادي في بيان رسمي..

“وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عمران إلياس كما تقدمت الإدارة بشكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة”.

عمران (24 عامًا) ينشط بمركز الظهير الأيسر ووفد إلى الشباب طليعة الموسم الجاري في صفقة مجّانية قادمًا من فاتيما البرتغالي.

ولم يستطع اللاعب فرض نفسه على التشكيلة الأساسية ليوّدع الفريق بعد 6 أشهر فقط، موّقعًا على 9 مشاركات.

في سياق متصل يواصل الفريق الأول بالنادي التدريبات من أجل موقعة الحزم غدًا الجمعة لحساب الجولة 14 من الدوري.

يحتل الشباب الترتيب التاسع على اللائحة برصيد 18 نقطة ويسعى للخروج من عنق الزجاجة بعد تلقيه 4 خسائر في المباريات الخمس الأخيرة.