الرياضة

أولى ضحايا الشباب من اللاعبين هذا الموسم..

الشباب يُنهي عقد مدافع الفريق ويوجه له الشكر

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       9 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فك الارتباط مع مدافع الفريق، عمران إلياس، بشكل رسمي.

وبحسب إفادة من حساب النادي الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن النادي أنهى الإجراءات كافة مع اللاعب ذو الأصول النيجيرية.

وقال النادي في بيان رسمي..

“وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عمران إلياس كما تقدمت الإدارة بشكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة”.

عمران (24 عامًا) ينشط بمركز الظهير الأيسر ووفد إلى الشباب طليعة الموسم الجاري في صفقة مجّانية قادمًا من فاتيما البرتغالي.

ولم يستطع اللاعب فرض نفسه على التشكيلة الأساسية ليوّدع الفريق بعد 6 أشهر فقط، موّقعًا على 9 مشاركات.

في سياق متصل يواصل الفريق الأول بالنادي التدريبات من أجل موقعة الحزم غدًا الجمعة لحساب الجولة 14 من الدوري.

يحتل الشباب الترتيب التاسع على اللائحة برصيد 18 نقطة ويسعى للخروج من عنق الزجاجة بعد تلقيه 4 خسائر في المباريات الخمس الأخيرة.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *