الأمير فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بمعسكر مسك وأمناء السياحة

بريدة- البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بمقر الإمارة أمس الفائزين بمعسكر مسك للمشاريع الناشئة في نسخة الثانية من مسَرِّعة “مسك 500” بتنظيم من مبادرة “مسك الابتكار”، بالشراكة مع مجلس شباب القصيم, وشارك بها 150 شابا من المنطقة , قدموا 22 مشروعاً مختلفاً وبرعاية مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع “500 ستارت أبز”, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزّان, وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

وأشاد سموه بما تتلقاه المؤسسة من دعم وعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , مثمناً ما تبذله من مبادرات وجهود في خدمة أبناء الوطن.

وكرم سموه الفائزة بالمركز الأول في المعسكر ريهام السحيمي , من خلال منصة “دادا”, والفائز بالمركز الثاني فهد التركي من خلال منصة متخصصة لربط الشركات الغذائية والدوائية بشاحنات النقل, والفائز بالمركز الثالث المهندس سليمان المطرودي من خلال مشروع تطوير خطوط فرز التمور باستخدام الرؤية الحاسوبية.

من جهة أخرى كرم أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس, أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات المنطقة نظير جهود لجان التنمية في تعزيز السياحة بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وتسلّم سموه تقرير أداء اللجان بالمنطقة الذي اشتمل على 118 اجتماعاً و 111 زيارة ميدانية, قدموا من خلالها 100 مبادرة وفعالية ومهرجان بالمنطقة, وتفعيل دور المرشدين السياحيين بالمنطقة الذي اشتمل عددهم 54 مرشداً ومرشدة.

ووجه سموه بإطلاق جائزة لأفضل لجنة تنمية سياحية بالمنطقة تحت إشراف فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة.

على صعيد آخر استقبل سموه أمس, المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم المكلف الشيخ عبدالعزيز الفوزان، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مشرفاً عاماً على اللجنة.

ورحب سموه، مباركاً له هذا التكليف, مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، منوهاً بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة لخدمة أهدافها الاجتماعية والإصلاحية للتعامل مع القضايا.

كما استقبل سموه أمس محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وأعيان المحافظة، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارتهم للمنطقة،مشيراً سموه على أن القيادة تفخر بتعزيز روابط التواصل بين أبناء المنطقة, مؤكداً المكانة العزيزة التي تحظى بها محافظة الغاط في قلوب الجميع, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.