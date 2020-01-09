إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرياض : واس

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.

وسيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: “الفئة أ” تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما “الفئة ب” فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وأوضح رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجاً طويل المدى متعدد الأوجه، ومصمماً لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنيا لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.