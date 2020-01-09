المحليات

أمير مكة بالنيابة يطلع على إحصاءات قضايا التستر والغش بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       9 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , بمقر الإمارة بجدة اليوم , التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة , المهندس عبدالإله بن مشيط , نبذة عن أعمال الفرع في القطاعات التنظيمية والأعمال والشؤون الرقابية ، إلى جانب إحصاءات عن ضبط قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري ومكافحة الغش التجاري.

وبحسب التقرير فقد شهدت صادرات المصانع الوطنية بمنطقه مكة المكرمة نمواً وزيادة في عدد شهادات المنشأ.

صحيفة البلاد

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